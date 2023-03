Geldautomat gesprengt

Nr. 0449

Zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten kam es in der vergangenen Nacht in Lichterfelde. Bislang unbekannte Personen sollen gegen 1.45 Uhr in den Vorraum einer Bankfiliale in der Lausanner Straße eingedrungen sein. Mit einer noch nicht bekannten Substanz verursachten die Tatverdächtigen eine Explosion an einem dort aufgestellten Geldausgabeautomaten und beschädigten diesen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll kein Geld entwendet worden sein. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zum Tathergang und den in unbekannte Richtung Geflüchteten übernommen.