Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0440

Gestern Vormittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Wannsee ein 79-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Nach Angaben der 69-jährigen Ehefrau des Verletzten befuhr das Paar gegen 11.15 Uhr den Radweg der Kohlhasenbrücker Straße in Richtung Wilhelmplatz. Kurz nach der Stelle, an der der Radweg auf die Fahrbahn führt, soll ein weißer Transporter mit einem weißen Wohnanhänger den Fahrradfahrer überholt und mit dem Anhänger touchiert haben. Infolgedessen soll der Senior vom Fahrrad gestürzt sein und eine Kopfverletzung erlitten haben. Die Fahrerin oder der Fahrer des Gespanns soll die Fahrt mit gleichbleibender Geschwindigkeit fortgesetzt haben.

Der verletzte Radfahrer wurde durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde.