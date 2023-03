Nr. 0427

Gestern Nachmittag wurde in Köpenick eine 15-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 15.00 Uhr soll der 60-Jährige Pkw-Fahrer in Höhe der Seelenbinder Str. 112 eine haltende Straßenbahn überholt und dabei die Fußgängerin übersehen haben, welche soeben die Fahrbahn überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß hat sich die Jugendliche im Beckenbereich verletzt und wurde von den alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.