Elfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0396

Gestern Abend ereignete sich in Französisch Buchholz ein Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen befand sich eine Gruppe von drei Kindern gegen 18.50 Uhr in der Pasewalker Straße an einer dortigen Fußgängerquerung. Plötzlich löste sich ein elfjähriger Junge aus der Gruppe und soll auf die Fahrbahn getreten sein. Dabei wurde er von dem Auto eines 29-Jährigen erfasst, der zu diesem Zeitpunkt die Pasewalker Straße in Richtung Damerowstraße befuhr. Der Elfjährige erlitt Schmerzen im Oberkörper und wurde von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.