Zwei Verletzte bei Unfall

Nr. 0395

Bei einem Verkehrsunfall in Buckow wurden gestern Abend eine 18-jährige Autofahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin derart verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll die 18-jährige Audifahrerin gegen 19 Uhr auf der Fritz-Erler-Allee von der Gutschmidtstraße kommend mit überhöhter Geschwindigkeit hinter einem Einsatzwagen der Polizei Berlin hinterhergefahren sein, der die Straße im Rahmen einer eilbedürftigen Einsatzfahrt in Richtung Johannisthaler Chaussee befuhr. Kurz hinter der Kreuzung Fritz-Erler-Allee / Juchaczweg/ Otto-Wels-Ring wechselte eine in derselben Richtung fahrende 77-Jährige mit ihrem Daimler Chrysler vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um dem Einsatzwagen Platz zu machen. Nachdem das Polizeifahrzeug das Auto der Seniorin passiert hatte, wechselte diese in den linken Fahrstreifen zurück, auf dem ihr die 18-Jährige von hinten auffuhr. Durch den Aufprall geriet der Wagen der Jüngeren ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem Mittelstreifen befindlichen Baum. Die 18-Jährige kam mit Verletzungen am Oberkörper, ihre Beifahrerin mit Verletzungen an einem Bein ins Krankenhaus. Beide wurden stationär aufgenommen. Die 77-Jährige stand unter Schock, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die noch andauernden Ermittlungen.