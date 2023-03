21-Jähriger bei Auseinandersetzung getötet

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Eine Mordkommission beim Landeskriminalamt führt seit der vergangenen Nacht die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Alt-Hohenschönhausen, bei dem ein 21-jähriger Mann ums Leben kam. Nach dem bisherigen Kenntnisstand gehörte der Verstorbene zu einer acht- bis zehnköpfigen Gruppe Heranwachsender und junger Männer, die sich mit einer anderen, deutlich größeren Personengruppe, verabredet hatte und gegen 22.15 Uhr auf dem Vorplatz eines Einkaufzentrums in der Hauptstraße aufeinandertraf. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen zufolge sollten dabei Streitigkeiten aus der jüngeren Vergangenheit geklärt werden. Im Laufe der nun folgenden Auseinandersetzung wurde ein 21-Jähriger mutmaßlich durch mindestens einen Messerstich verletzt. Nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte verstarb der Mann noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein weiterer 21-Jähriger, der wie der Verstorbene ebenfalls zu der kleineren Gruppe gehörte, wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags mit der Fahndung nach Tatverdächtigen dauern an.