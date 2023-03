Rollerfahrerin verletzt

Nr. 0376

Gestern Nachmittag wurde in Tiergarten die Fahrerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Aussagen und Ermittlungen befuhr der 47-jährige Fahrer eines LKW mit seinem Fahrzeug vom Großen Stern kommend die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor und bog gegen 14.15 Uhr nach links in die Yitzhak-Rabin-Straße ab. Dabei stieß er mit der ihm entgegenkommenden 62-jährigen Vespa-Fahrerin zusammen. Die Rollerfahrerin stürzte und wurde verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 62-Jährige mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat am Unfallort die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.