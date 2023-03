Körperliche Auseinandersetzung im gemeinsamen Zimmer

Nr. 0374

Gestern Nachmittag gerieten zwei Männer, die sich ein Zimmer in einer Unterkunft in der Klingsorstraße in Steglitz teilen, aneinander. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zwischen dem 51-Jährigen und seinem 30-jährigen Mitbewohner kurz vor 16 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in dem Zimmer im Souterrain des Mehrfamilienhauses. Der Streit soll dann handgreiflich geworden sein, in dessen Folge der Jüngere mit einem Messer auf den Älteren eingestochen und der 51-Jährige dem 30-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Der 51-Jährige flüchtete stark blutend aus dem Haus auf den Gehweg und wurde dort von Passanten bemerkt, die die Polizei alarmierten. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann mit diversen Schnittverletzungen am Kopf und an einer Hand in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 45 trafen in dem Zimmer der Beteiligten auf den 30-jährigen Tatverdächtigen, der noch immer ein Messer in der Hand hielt. Nach mehrmaligen Aufforderungen, das Messer wegzulegen, reagierte der Verdächtige schließlich und wurde durch die Kräfte festgenommen. Auch der Festgenommene wies Verletzungen am Kopf und an den Händen auf und wurde vor Ort ambulant durch Sanitäter versorgt. Anschließend wurde der 30-Jährige der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben.