Mann bei Raub getreten und geschlagen

Nr.0357

Drei unbekannt gebliebene Männer sollen in der vergangenen Nacht in Marienfelde einen 27-Jährigen beraubt und verletzt haben. Nach Angaben des Mannes wollte er sich gegen 0.20 Uhr in der Marienfelder Allee nach vorangegangener Kontaktaufnahme über eine Dating-App mit einer Person treffen, wurde stattdessen jedoch bereits von den drei Unbekannten erwartet, die die Herausgabe von Geld gefordert haben sollen. Als der 27-Jährige dem Trio erwiderte, er habe kein Geld, sollen die drei Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten und seinen Rucksack entwendet haben. Anschließend sollen die Angreifer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Gesichts- und Armverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.