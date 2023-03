Brand im Treppenhaus – Zwei Männer festgenommen

Nr.0354

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Friedrichshain alarmierten gestern Abend Polizei und Feuerwehr zu einem Brand. Gegen 21.40 Uhr stellte ein Mieter im Hausflur des Wohnhauses in der Mühlenstraße starken Rauch fest und bemerkte in der vierten Etage brennende Fußmatten. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die Flammen und evakuierten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Im dritten Stock trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf zwei in Berlin wohnungslose Männer, die nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen zuvor im vierten Stock im Hausflur Alkohol getrunken und geschlafen haben sollen. Polizeikräfte des Abschnitts 51 nahmen die beiden alkoholisierten Männer, 38 und 41 Jahre alt, fest. Sie stehen im Verdacht, für den Brandausbruch verantwortlich zu sein. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen, sie dauern an.