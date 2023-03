Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Nr. 0342

In Mahlsdorf kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 32-jährige Autofahrerin gegen 20 Uhr die Straße Am Kornfeld in Fahrtrichtung Wilhelmsmühlenweg. An der Kreuzung Wilhelmsmühlenweg/ Am Kornfeld soll sie das Stopp-Schild missachtet haben und dort mit einem in Richtung Myslowitzer Straße fahrenden Kleinwagen der Marke Renault zusammengestoßen sein. Der Renault wurde von der Straße gedrängt, überfuhr einen Absperrpoller und durchbrach einen Gartenzaun. Der VW der 32-Jährigen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam hinter dem Renault zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 46-jährige Fahrerin des Renaults und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt und wurden stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Die 32-jährige VW-Fahrerin und eine ihrer beiden Mitfahrerinnen, eine 36 Jahre alte Frau, verletzten sich ebenfalls bei dem Unfall und wurden zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr für die Verletzten. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).