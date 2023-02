Frau und Kleinkind tot im Wasser aufgefunden

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0280

Gestern Nachmittag entdeckte eine Passantin in Weißensee gegen 16.30 Uhr zwei leblose Personen in Ufernähe im Wasser des Weißen Sees. Von ihr alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 bargen den Leichnam einer Frau und eines Kleinkindes. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes und zur Identifizierung der beiden Toten übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden heute Obduktionen durchgeführt. Nach den vorläufigen Befunden sollen die Frau und der kleine Junge ertrunken sein. Verletzungen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten, wurden an den Leichen nicht festgestellt. Die Körper könnten mehrere Wochen im Wasser gelegen haben. Die Identitäten konnten bisher, auch im Abgleich mit vorliegenden Vermisstenanzeigen, nicht geklärt werden. Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Identifizierungen, dauern an.