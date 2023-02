In Auto eingebrochen - Festnahmen

Nr. 0269

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte drei mutmaßliche Autoeinbrecher in Friedrichsfelde fest. Nach ersten Ermittlungen wurden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr zunächst auf zwei Männer aufmerksam, die auf einem Parkplatz an der Straße Alt-Friedrichsfelde eine Scheibe eines dort geparkten Transporters einschlugen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute, zwei Koffer mit Werkzeug, in ein Fahrzeug, fuhren damit in Richtung Seddiner Straße davon und wurden dort durch Polizeieinsatzkräfte angehalten. Am Steuer des Wagens saß ein Heranwachsender im Alter von 19 Jahren, der zusammen mit den beiden 21 und 23 Jahre alten Männern festgenommen wurde. Die Tatbeute befand sich noch im Fahrzeug und es erfolgte die Beschlagnahme. Das Trio wurde der weiter ermittelnden Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt.