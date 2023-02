Mann durch Stichverletzung lebensgefährlich verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0262

Gestern gegen 13.25 Uhr soll ein 50-Jähriger in einem Restaurant in der Wilhelminenhofstraße einem 39-Jährigen eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt haben. Es handelt sich dabei um zwei Mitarbeiter des Restaurants. Zeugen sollen in das Geschehen eingegriffen und den Älteren bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten haben. Durch die eintreffenden Polizeieinsatzkräfte erfolgte sodann seine Festnahme. Bei dem Festgenommenen liegt möglicherweise eine psychische Erkrankung vor. Deshalb soll heute durch die Staatsanwaltschaft Berlin beim zuständigen Richter ein Unterbringungsbefehl beantragt werden. Der verletzte 39-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen werden durch die 5. Mordkommission geführt.