Festnahme nach Taschendiebstählen

Pankow/Mitte

Nr.0237

Zivilkräfte der Direktion 1 (Nord) nahmen gestern Abend in Moabit einen mutmaßlichen Taschendieb fest.

Zunächst zeigte ein 41-Jähriger an, dass er gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg der Danziger Straße Ecke Winsstraße in Prenzlauer Berg durch einen jungen Mann angesprochen und angetanzt wurde. Wenig später bemerkte der Angesprochene das Fehlen seines Mobiltelefons und ortete den Standort des entwendeten Handys. Von dem 41-Jährigen alarmierte Einsatzkräfte in Zivil folgten dem georteten Weg des Gerätes und trafen gegen 20.50 Uhr in Moabit an der Gotzkowskybrücke auf den tatverdächtigen Dieb, einen 17-Jährigen, und nahmen ihn fest. Zuvor hatte dieser einen mitgeführten Rucksack in das Wasser der Spree geworfen. Die Fahnder bargen und durchsuchten den Rucksack und fanden neben dem Telefon des 41-Jährigen noch ein weiteres Handy. Die nun folgenden Ermittlungen ergaben, dass dieses Gerät einem 26-jährigen Mann gegen 19.50 Uhr an einer Tramhaltestelle in der Danziger Straße Ecke Greifswalder Straße von einem jungen Mann nach Ansprechen aus einer Jackentasche gestohlen worden war. Der 26-Jährige zeigte an, dass er dem mutmaßlichen Dieb noch bis zur Kreuzung Eugen-Schönhaar-Straße/John-Schehr-Straße hinterhergerannt sei und ihn dort kurz stellen konnte. Daraufhin soll der Tatverdächtige ihn mit einem Reizgas besprüht haben, um anschließend die Flucht in Richtung Anton-Saefkow-Platz mit der Beute fortzusetzen. Der 26-Jährige erlitt eine starke Augenreizung und wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte ambulant am Ort behandelt.

Der Festgenommene wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Dort schlug er unvermittelt einem Mitarbeiter ins Gesicht und verletzte diesen an der Nase. In der Folge leistete der Jugendliche weiter Widerstand und verletzte einen zweiten Angestellten dadurch an einem Finger. Dieser Mitarbeiter musste wegen der Verletzung seinen Dienst beenden. Sein an der Nase verletzter Kollege verblieb im Dienst.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls, des räuberischen Diebstahls, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 17-Jährigen dauern an und wurden von einem für Taschendiebstähle zuständigen Kommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.