Raub kurz nach Geschäftsschluss

Nr. 0182

Zwei Männer überfielen gestern Abend in Konradshöhe die Filiale eines Supermarktes. Nach den bisherigen Ermittlungen und den Angaben des 24-jährigen Filialleiters betrat kurz nach Ladenschluss gegen 21 Uhr ein maskierter Mann einen Nebenraum des Geschäfts am Falkenplatz und bedrohte ihn und einen 18-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Dann soll der Angreifer Geld gefordert und dem Filialleiter mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen haben. Die Bedrohten übergaben das geforderte Geld, mit dem der Maskierte aus dem Supermarkt flüchtete. Passanten konnten beobachten, dass der Flüchtende in einen in der Nähe wartenden Pkw stieg, der vermutlich von einem Komplizen gefahren wurde. Der Fahrer des Wagens soll in Richtung Habichtstraße geflüchtet sein. Der 18-jährige Angestellte und zwei weitere im Geschäft anwesende Kolleginnen, 17 und 18 Jahre alt, blieben unverletzt. Ihr Chef wurde am Kopf und an einer Hand verletzt und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Alarmierte Einsatzkräfte suchten die Umgebung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach den Geflüchteten und dem Fahrzeug ab. Die Suche verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu den Tatverdächtigen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.