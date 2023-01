Nr. 0147

In Wilmersdorf brannte gestern Abend ein Polizeifahrzeug. Ein Zeuge hatte das Feuer an dem auf einem Parkplatz in der Rudolstädter Straße stehenden VW gegen 18.30 Uhr entdeckt und Polizisten darüber informiert. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen im Innenraum des Wagens, dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung übernommen.