Zeuginnen und Zeugen einer besonders schweren Brandstiftung gesucht – Hinweisportal vorübergehend wieder aktiv

Nr.0133

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer besonders schweren Brandstiftung in der Silvesternacht wurde das Hinweisportal der Polizei Berlin vorübergehend wieder aktiviert.

In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar haben Unbekannte in der Sonnenallee Ecke Michael-Bohnen-Ring in Neukölln einen geparkten Reisebus mittels Pyrotechnik angezündet. Die Sonnenallee ist an dieser Stelle mit einem Wohnhaus überbaut, so dass die Flammen und der Rauch eine erhebliche Gefahr für die Bewohnenden des Gebäudes darstellten. Zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse, haben Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Brandkommissariats heute in der Zeit von 10 – 14 Uhr in dem betroffenen Gebäude sowie umliegenden Häusern mit Anwohnerinnen und Anwohnern gesprochen. Zielrichtung war es, eventuelle Schäden am Gebäude sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen der Bewohnenden zu dokumentieren und weitere Zeuginnen und Zeugen zu gewinnen.

Um Hinweisgebenden auch das ggf. anonyme Hochladen von Videos zu ermöglichen, wurde das Hinweisportal der Polizei Berlin vorübergehend wieder aktiviert. Sie finden es hier: https://be.hinweisportal.de/

Hinweise nimmt das 1. Brandkommissariat des Landeskriminalamtes auch unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912115 entgegen.