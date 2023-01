Nr. 0066

Zwei unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht ein Café in Reinickendorf. Nach bisherigem Kenntnisstand betrat das Duo das Café in der Residenzstraße kurz vor 3 Uhr. Einer bedrohte den 63-jährigen Angestellten mit einem Beil, schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht, drückte ihn anschließend zu Boden und nahm ihm Geld ab, welches er in der Hosentasche bei sich trug. Sein Komplize, der eine Machete bei sich hatte, entnahm derweil Geld aus der Kasse und beide flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt Kopfverletzungen, wollte sich jedoch zunächst ärztlich nicht behandeln lassen. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.