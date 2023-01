Mitarbeiterinnen mit Schusswaffe bedroht

Nr. 0062

Vier Unbekannte überfielen gestern Abend eine Tankstelle in Niederschöneweide. Nach Angaben eines 53-jährigen Zeugen betraten die Tatverdächtigen gegen 18 Uhr den Verkaufsraum in der Köpenicker Landstraße und forderten zwei 22 und 41 Jahre alte Mitarbeiterinnen unter Vorhalt einer Schusswaffe zum Öffnen der Kassen auf. Nachdem die Angestellten dieser Aufforderung nachgekommen waren, entwendeten die Männer das Geld. Weiterhin forderte einer von ihnen den Zeugen unter Androhung von körperlicher Gewalt zur Herausgabe seiner Geldbörse auf. Noch bevor diese übergeben wurde, flüchtete das Quartett in Richtung Schnellerstraße. Die Tankstellenmitarbeiterinnen blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch beide einen Schock, den sie von Rettungskräften behandeln ließen. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.