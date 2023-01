Nr. 0061

Einer Anwohnerin war es zu verdanken, dass gestern Abend in Tegel zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen werden konnten. Gegen 19.25 Uhr bemerkte die 59-Jährige in der Stockumer Straße auf dem Balkon zu der Wohnung eines Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus zwei Männer, die sich an der Tür zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Wenig später eintreffende Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 11 nahmen noch auf dem Balkon zu der Wohnung im Hochparterre die beiden Tatverdächtigen, 32 und 40 Jahre alt, fest und stellten bei den Durchsuchungen der Männer mutmaßliche Einbruchswerke sicher, mit denen die Festgenommen versucht hatten, die Balkontür aufzuhebeln. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die beiden Männer dem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.