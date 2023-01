Nr. 0057

Bei vier mutmaßlichen Graffitisprayern klickten gestern Abend in Wedding die Handschellen. Sicherheitsmitarbeitende der Berliner Verkehrsbetriebe alarmierten gegen 19.30 Uhr die Polizei, nachdem sie bemerkt hatten, dass sich mehrere Personen im U-Bahntunnel unweit des U-Bahnhofs Leopoldplatz aufhielten. Wenig später konnten drei Männer im Alter zwischen 23 und 37 Jahren sowie eine 34-jährige Frau festgenommen werden. Zudem wurden frische Farbschmierereien an sechs U-Bahnwaggons festgestellt und diverse Farbspraydosen sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin einem Polizeigewahrsam zugeführt, welchen sie mit Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder verlassen durften. Die weiteren Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen wurden, dauern an.