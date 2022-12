Bespuckt, geschlagen, beleidigt

Nr. 2471

Bereits gestern Mittag wurden Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 28 zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, in Mitte, alarmiert. Nach bisherigen Informationen war dort, in der Ebert- Ecke Behrenstraße, gegen 12.30 Uhr ein unbekannt gebliebener Fußgänger unterwegs, der zunächst ein fünfjähriges Kind unvermittelt angespuckt haben soll. Nachdem sich der Tatverdächtige daraufhin vorerst in Richtung Brandenburger Tor entfernte, soll er nur wenige Augenblicke später zurückgekehrt sein und einen 80-jährigen Touristen mit der flachen Hand auf dessen Hinterkopf geschlagen sowie eine 19-Jährige antisemitisch beleidigt haben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Tiergarten. Eine sofort eingeleitete Absuche des Umfeldes blieb ohne Erfolg, der Mann ward nicht mehr gesehen. Die weiteren Ermittlungen zu den Körperverletzungen sowie zur Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Sie dauern an.