Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2445

Gestern Abend waren Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall in Mitte im Einsatz. Nach ersten Informationen soll ein 68-Jähriger, vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stehend, gegen 19.50 Uhr plötzlich die Fahrbahn der Kleine Getraudenstraße betreten haben, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 34-jähriger Mann, der mit seinem Auto die Kleine Getraudenstraße in Richtung Leipziger Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser kam mit Verletzungen an Kopf und Schulter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).