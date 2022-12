Überfall auf Tankstelle - Festnahme

Nr. 2442

Kräfte des Polizeiabschnitts 52 nahmen heute früh in Kreuzberg einen mutmaßlichen Räuber fest. Nach den bisherigen Ermittlungen und der Aussage des 31-jährigen Kassierers einer Tankstelle in der Gneisenaustraße betrat der 21-Jährige gegen 4.20 Uhr den Shopbereich der Tankstelle, vermummte sich, bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter die Forderung erfüllt hatte, soll der Markierte versucht haben, den Verkaufsraum zu verlassen und musste feststellen, dass die Tür verschlossen war. Daraufhin habe der Tatverdächtige den Verkäufer erneut mit der Waffe bedroht, der sich zwischenzeitlich auch eine Schreckschusswaffe genommen hatte, auf den Angreifer zielte, schließlich in einen Nebenraum flüchtete und sich in Sicherheit brachte. Der 21-Jährige versuchte erfolglos, die Tür gewaltsam zu öffnen und soll in dem Verkaufsraum unter Abgabe eines Schusses aus seiner Schreckschusswaffe randaliert haben. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann wenig später im Verkaufsraum fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.