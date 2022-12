Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2433

Wegen des Verdachts einer Körperverletzung mit Todesfolge in Mitte ermittelt nun die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes. Am Mittwoch, den 21. Dezember 2022 wurde ein wohnungsloser 40-Jähriger tot in einem leerstehenden Schwimmbad in der Holzmarktstraße aufgefunden. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod des Mannes durch Gewalteinwirkung verursacht wurde. Die Ermittlungen sowie gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Todesursache dauern an.