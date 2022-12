Alkoholisiert, jugendlich und ohne Führerschein

Nr.2429

Eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Hand sowie mehrere ausgeschlagene Zähne sind die Verletzungen, die sich ein 17-Jähriger in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt mit dem Fahrzeug seines Vaters zuzog. Gegen 2 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr in die Gatower Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Renaults von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild geprallt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Am Unfallort mussten die Polizeikräfte feststellen, dass es sich bei dem Verursacher um einen 17-Jährigen handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem alkoholisiert war. Aufgrund seiner Verletzungen war eine Atemalkoholmessung nicht möglich. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.