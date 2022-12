Festnahme nach rassistischer Beleidigung

Nr. 2405

In Moabit nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Abend einen Mann fest, der zwei weitere Männer rassistisch beleidigt haben soll. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der bis dahin Unbekannte in der Lobby eines Hostels in der Lehrter Straße zwei 32 und 41 Jahre alte Gäste mehrfach rassistisch beleidigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 51-jährigen Tatverdächtigen fest und brachten ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Von dort aus wurde er wegen zweier offener Haftbefehle in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Beleidigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.