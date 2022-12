Bei Flucht gesprungen, verletzt und festgenommen

Nr. 2357

Bei ihrer Flucht sprangen zwei mutmaßliche Einbrecher in Friedenau aus einem Fenster und verletzten sich dabei. Die beiden 23 und 38 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, heute früh gegen 4.10 Uhr versucht zu haben, in einem Wohnhaus in der Lauterstraße eine Wohnungstür in der zweiten Etage aufzuhebeln. Dies bemerkte jedoch ein Anwohner, der sogleich die Polizei alarmierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, öffneten die Verdächtigen ein Fenster im ersten Obergeschoss des Treppenhauses und sprangen in die Tiefe. Dabei zogen sich beide Männer Verletzungen an den Sprunggelenken zu. Das Duo kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, welche die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchs übernommen hat.