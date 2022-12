Durchsuchungen wegen illegalem Rauschgifthandel

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2348

In einem sog. „EncroChat“-Verfahren, das aufgrund von ausgewertetem Chatverkehr dieses kryptierten Messengerdienstes eingeleitet wurde, erfolgten vorgestern Morgen durch die Berliner Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungen an insgesamt sechs Wohn- und Gewerberäume in den Bezirken Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Dabei konnte eine Reihe von Beweismitteln gesichert werden, darunter Laptops, Tablets, Mobiltelefone, diverse Datenträger, ein Auto sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe und Betäubungsmittel. Der 48-jährige Hauptverdächtige konnte festgenommen werden und befindet sich inzwischen wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Sein mutmaßlicher Komplize wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das LKA Berlin sowie die Direktion 5 (City).