Lokal beraubt

Nr. 2274

Zwei bislang unbekannte Männer beraubten vergangene Nacht ein Lokal in Reinickendorf. Gemäß Zeugenaussagen betraten die beiden Männer gegen 23 Uhr die Bar an der Provinzstraße, wobei einer der beiden Männer dabei mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet war und diese auf eine 41-jährige Angestellte hinter dem Tresen richtete. Zügig ging der Bewaffnete ebenfalls dort hin und öffnete eine Kassenlade. Aus dieser entnahm er ein Portemonnaie und einen Münzbehälter. Mit der Beute flüchteten die beiden mutmaßlichen Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).