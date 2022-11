Verletzte nach Brand in Unterkunft

Nr. 2273

Zu einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete kam es gestern Nachmittag in Moabit. Bei dem Ereignis wurden vier Menschen, darunter ein Kind verletzt.

Eine Bewohnerin der Einrichtung in der Lehrter Straße bemerkte gegen 13.45 Uhr einen brennenden Müllbeutel vor ihrer Wohnungstür und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen gelang es dem gleichaltrigen Lebensgefährten der 37-Jährigen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Aufgrund der starken Verqualmung brachte der Rettungsdienst die Frau, ihren Partner und die einjährige Tochter sowie einen 45 Jahre alten weiteren Bewohner zur Behandlung in Krankenhäuser. Der 37-Jährige wurde stationär aufgenommen, die anderen Patienten konnten nach einer ambulanten Versorgung wieder nach Hause. Während des Einsatzes, für den die Lehrter Straße zwischen Invaliden- und Seydlitzstraße bis etwa 14.30 gesperrt wurde, mussten mehrere Personen das Gebäude verlassen.

Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist keine politische Tatmotivation ersichtlich.