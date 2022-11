Geschlagen und getreten

Nr. 2237

Unbekannte schlugen und traten gestern Mittag einen Mann im Ortsteil Falkenhagener Feld. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 36-Jähriger gegen 12 Uhr auf der Wasserwerkstraße auf dem Weg nach Hause. Am Hauseingang stehend, erhielt er zunächst von hinten einen Schlag gegen seinen Kopf. Sogleich schlugen zwei unbekannte Männer auf ihn ein und brachten ihn zu Boden. Dort traten und schlugen sie weiter gegen den Körper des 36-Jährigen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen wegen seiner Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt, der in alle Richtungen ermittelt. Eine politische Tatmotivation kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.