Einbruch in Einfamilienhaus – Tatverdächtige mit Video gesucht

Nr. 2151

Mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach drei Männern, von denen zwei in der Nacht des 18. Juli 2022 in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Rosenthal eingebrochen sein sollen. Während sie dabei unter anderem hochwertigen Schmuck und Bargeld entwendet haben sollen, fuhr ihr Komplize gegen 3.10 Uhr mit einem dunklen Mercedes-Benz vor das Haus in der Straße An der Priesterkoppel, in den die Tatverdächtigen ihre Beute verluden und dann flüchteten. Beim gewaltsamen Eindringen in das Haus entstand das folgende Video: