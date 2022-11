Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

Nr. 2106

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht ein Wahlkreisbüro in Fennpfuhl. Gegen 3 Uhr soll ein Anwohner der Buggenhagenstraße laute Geräusche vernommen haben, die er vorerst nicht zuordnen konnte. Als der Zeuge dann heute Morgen, gegen 8.25 Uhr, seine Wohnung verließ, stellte er an dem im Erdgeschoss befindlichen Wahlkreisbüro mehrere Sachbeschädigungen fest. Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannt gebliebene Täter vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand gegen zwölf Fensterscheiben geschlagen und diese dadurch beschädigt. Die Fensterscheiben wurden nicht durchgeschlagen, ein Eindringen in das Büro war daher nicht möglich. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.