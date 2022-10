Brandstiftung in Lokal – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 2096

Unbekannte legten in der vergangenen Nacht einen Brand in einem Café in Lichterfelde. Gegen 1.40 Uhr bemerkten Zeugen Rauch, der aus dem Geschäft am Kranoldplatz drang und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Tatortarbeit stellten Einsatzkräfte im Innenraum einen Gullideckel fest, mit dem Unbekannte die Schaufensterscheibe eingeworfen hatten, um so in den Laden zu gelangen und den Brand zu legen. Im Tresenbereich hinterließen die Eindringlinge einen fremdenfeindlichen Schriftzug. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie dauern an.