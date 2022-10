Mitfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Nr. 2091

In der vergangenen Nacht wurde eine Insassin eines Pkw bei einem Verkehrsunfall in Köpenick schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 26-jährige Fahrer eines BMW gegen 23.25 Uhr die Wendenschloßstraße in Richtung Müggelheimer Straße, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Audi eines 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurde in dem Audi die 53-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank schwer verletzt. Der 28-Jährige und seine 24 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 53-Jährige mit inneren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen am Arm und am Kopf in eine Klinik gebracht. Nach einer freiwillig gestatteten Blutentnahme verließ der junge Mann das Krankenhaus, bevor er untersucht werden konnte. Bei einer zuvor durchgeführten Atemalkoholkontrolle stellten die Einsatzkräfte bei ihm einen Wert von über zwei Promille fest. Die Kräfte beschlagnahmten sein Fahrzeug und seinen Führerschein. Die Wendenschloßstraße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis kurz nach 2 Uhr in Höhe des Unfallortes gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.