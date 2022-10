53-Jähriger bei Laubenbrand schwer verletzt

Nr. 2088

Bei dem Brand einer Gartenlaube in Lichterfelde wurden in der vergangenen Nacht ein 53-jähriger Mann schwer und seine 51-jährige Lebensgefährtin leicht verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand brach das Feuer gegen 0.10 Uhr im Zusammenhang mit dem Gebrauch einer Propangasflasche aus. Der Nutzer der Laube versuchte bis zum Eintreffen der von Nachbarn alarmierten Feuerwehr, mittels eines Gartenschlauchs die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr konnte den Brand dann vollständig löschen. Der 53-Jährige kam mit starken Verbrennungen, unter anderem am Oberkörper und im Gesicht, sowie Schnittverletzungen in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Seine Lebensgefährtin erlitt eine Rauchgasvergiftung, die vor Ort ambulant behandelt wurde. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun, wie der Brand zustande kam.