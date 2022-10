Mann von Motorroller gezerrt

Nr. 2067

In Neukölln wurde ein Mann gestern Abend von seinem Roller gezogen und ihm dieser im Anschluss geraubt. Von einem Grundstück an der Hasenheide kommend, hielt der 61-Jährige gegen 21.15 Uhr vor einer roten Ampel, als zwei aus Richtung des nahegelegenen Parks kommende Männer ihn unvermittelt angriffen. Dabei zerrten die Unbekannten an seinem Pullover und brachten ihn und den Roller zu Fall. Am Boden liegend, erhielt der Mann erst einen Schlag gegen seinen Helm und merkte dann, wie einer der Tatverdächtigen ein Reizstoffsprühgerät zückte. Selbiges entleerte er nunmehr in Teilen im Helm. Anschließend stiegen der Sprüher und sein Komplize auf den Motorroller und flüchteten in Richtung Herrmannplatz. Der 61-Jährige erlitt bei dem Angriff Reizungen der Atemwege und klagte über eine eingeschränkte Sehfähigkeit. Seine Verletzungen wurden noch am Tatort durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelt. Im Rahmen der Ermittlungen, die das Raubdezernat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen hat, wurde das Zweirad zur Fahndung ausgeschrieben.