Durch Messerstich lebensgefährlich verletzt - Notoperation

Nr. 2027

Durch einen Angriff mit einem Messer erlitt ein Mann gestern Nachmittag in Reinickendorf eine lebensgefährliche Stichverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen trafen kurz nach 14 Uhr eine dreiköpfige Jugendgruppe und drei Bauarbeiter auf der Mittelbruchzeile aufeinander. Dabei soll einer der Jugendlichen die drei Männer beleidigt haben, woraufhin einer der Bauarbeiter den Beleidiger ergriffen, ihn zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen haben soll. Dieser soll dem 34-jährigen Mann daraufhin mit einem Messer in den unteren Teil des Rumpfes gestochen haben, bevor er und seine Komplizen, darunter eine jugendliche Frau, bislang unerkannt vom Ort flüchteten. Passanten übernahmen bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte sofort die Erstversorgung des lebensgefährlich Verletzten. Die Sanitäter brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert werden musste. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).