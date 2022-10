Nr. 1933

Mit den kürzer werdenden Tagen und der Umstellung der Witterungsbedingungen im Herbst und Winter gehen alljährlich zwei Phänomene einher. Auf der einen Seite verschlechtern Dunkelheit, Regen und Nebel die Sichtverhältnisse für Verkehrsteilnehmende; im Zusammenspiel mit Laub sowie teilweise Eis und Schnee steigt die Unfallgefahr. Vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmenden wie die zu Fuß Gehenden sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. So lag die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fußgängerinnen und Fußgängern in Berlin beispielsweise im November und Dezember 2021 mit 235 und 221 Fällen deutlich über dem monatlichen Durchschnitt von 158 im Jahr 2021. Auf der anderen Seite nutzen Einbrecherinnen und Einbrecher die „Dunkle Jahreszeit“, um im Schutz der Dämmerung ihre Taten zu begehen. Auch hier gibt es die höchsten Fallzahlen wiederkehrend im Herbst und Winter.

Damit die Berlinerinnen und Berliner in beiden Bereichen gut auf die kommenden Wochen und Monate vorbereitet sind, führt die Polizei Berlin innerhalb von zwei Aktionswochen zum Thema Dunkle Jahreszeit im Zeitraum vom 10. bis 21. Oktober stadtweit Veranstaltungen und Aktionen durch. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit soll auf die typischen Unfallgefahren in der dunklen Jahreszeit hingewiesen werden, sodass die am Verkehr Teilnehmenden ihr Verhalten, ihre Fahrweise sowie die Fahrzeugausrüstung an die Herbst- und Winterzeit anpassen. Insbesondere Fußgängerinnen und Fußgänger sowie diejenigen, die auf dem Rad unterwegs sind, sollen sensibilisiert werden, helle und auffällige Kleidung zu tragen, um besser gesehen zu werden. Bei den Veranstaltungen zum Einbruchsschutz können sich Interessierte darüber informieren, wie sie sich und ihr Eigentum insbesondere mit technischer Unterstützung wirkungsvoll schützen können. Weitere Beratungsangebote setzen sich mit Schutzmaßnahmen gegen Trick- und Taschendiebstähle auseinander und beinhalten Tipps rund um das Thema Seniorensicherheit.

Die Standorte und Zeiten der einzelnen Veranstaltungen werden zeitnah im Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Polizei Berlin bekanntgegeben.

Zusätzliche Informationen zur Kriminalprävention sind hier zu finden. Bei weiteren Fragen können sich Interessierte auch an das Bürgertelefon der Polizei Berlin wenden – erreichbar unter der Rufnummer (030) 4664-4664.