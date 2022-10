Kind schwer verletzt

Nr. 1931

In Reinickendorf wurde gestern Nachmittag ein Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Elfjährige soll nach den bisherigen Ermittlungen gegen 15.10 Uhr die Fahrbahn der Scharnweberstraße zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen hindurch überquert haben. Als das Kind auf die Busspur trat, wurde es dort von dem 48-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der den Sonderfahrstreifen vom Eichborndamm kommend in Richtung Kurt-Schumacher-Platz befuhr. Der Schüler wurde schwer am Kopf verletzt und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Scharnweberstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Platz ab der Hechelstraße bis 17.10 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Sie dauern an.