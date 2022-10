Mitarbeitende des Ordnungsamtes angegriffen und beleidigt

Nr. 1926

Am Morgen attackierte und beleidigte ein Mann Mitarbeitende des Ordnungsamtes Reinickendorf. Gegen 9 Uhr stellten drei Mitarbeitende des Ordnungsamtes an der Kreuzung Mickestraße / Letteallee eine Verkehrsbehinderung fest. Zur Beseitigung der Behinderung beabsichtigten sie die kostenpflichtige Umsetzung des Autos und forderten dazu ein Umsetzfahrzeug an. Während der Umsetzung erschien der 34-jährige Halter des betroffenen Pkw und soll sofort damit begonnen haben, zwei der drei Mitarbeitenden zu beleidigen. Anschließend soll sich der Tatverdächtige zum dritten Mitarbeiter begeben und mit seinem Kopf gegen dessen Stirn gestoßen haben, bevor er vom Ort flüchtete. Während der Anzeigenaufnahme durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizei kam der 34-Jährige zum Tatort zurück. Die Polizistinnen und Polizisten stellten die Identität des Halters fest, der diesen gegenüber angab, dass er die Mitarbeitenden nicht körperlich angegriffen, sondern lediglich beleidigt habe. Der durch den Kopfstoß angegriffene Mitarbeiter verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).