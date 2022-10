Nr. 1912

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Gesundbrunnen gerufen. Eine Passantin bemerkte gegen 2.20 Uhr Flammen und Rauch an einem in der Biesentaler Straße geparkten Citroen. Gäste eines nahegelegenen Lokals konnten den Brand im vorderen rechten Bereich des Pkw mit Wasser löschen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.