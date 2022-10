Mehrere Autos in Flammen

Nr. 1904

Mehrere Autos brannten in der vergangenen Nacht in Kreuzberg. Ein Anwohner der Lilienthalstraße alarmierte gegen 2.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem er auf den Brand aufmerksam geworden war. Trotz der von den Einsatzkräften eingeleiteten Löschmaßnahmen brannten zwei Fahrzeuge vollständig aus. Bei einem dritten Auto erloschen die Flammen von selbst und ein vierter Wagen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.