Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Nr. 1893

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Drogenhändler in Kreuzberg fest. Kurz vor 23 Uhr war die Streife auf der Urbanstraße unterwegs, als sie einen Skoda-Fahrer bemerkte, der bei Rot von der Schönleinstraße nach rechts in die Urbanstraße in Richtung Graefestraße einbog. Die Polizisten folgten dem Kombi, dessen Fahrer plötzlich anhielt. Drei Frauen stiegen aus und rannten in Richtung Graefestraße davon. Durch ein Querstellen des Einsatzwagens wurde der 24-jährige Fahrer an seiner Weiterfahrt gehindert. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Fahrer wenig kooperativ. Zunächst weigerte er sich auszusteigen und auszuweisen. Schließlich verließ er sein Fahrzeug, verschloss es und warf den Schlüssel in eine schaulustige Personengruppe, die sich zwischenzeitlich versammelt hatte. Da der Schlüssel nicht mehr auffindbar war, wurde der Wagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gewaltsam geöffnet und durchsucht. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Die Einsatzkräfte fanden versteckt im Innenraum ein Päckchen mit einer kokainsuspekten Substanz von über einem Kilogramm. Die Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen fest, beschlagnahmten die mutmaßlichen Drogen, ein Mobiltelefon und Bargeld und stellten den Skoda sicher. Bei einer abschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Kreuzberg fanden die Kräfte eine kleine Menge Marihuana und beschlagnahmten auch diesen Fund.

Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.