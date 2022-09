Nr. 1847

Bei einem körperlichen Übergriff verlor der Attackierte heute früh in Friedrichshain einen Schneidezahn. Der Mann war gegen 4.30 Uhr in der Scharnweberstraße mit seinem Hund unterwegs, als ihm eine etwa fünfköpfige Gruppe entgegenkam und er aus dieser unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen wurde. Der 40-Jährige ging zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er sein Portemonnaie neben sich, aus welchem das Geld fehlte. Seine Mundverletzung sowie Prellungen im Gesicht ließ er ambulant versorgen. Die Gruppe soll sich in Richtung Jessnerstraße entfernt haben. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.