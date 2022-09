Unfall zwischen Fahrradfahrer und Motorradfahrer

Nr. 1823

Gestern Abend ereignete sich in Friedrichshain ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 30-jähriger Radfahrer um kurz vor 19 Uhr die Warschauer Straße in Richtung Oberbaumbrücke. Dabei fuhr er auf dem Radfahrschutzstreifen. Zu diesem Zeitpunkt war ein gleichaltriger Motorradfahrer auf dem linken von zwei Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Boxhagener Straße wollte der Radfahrer nach links die Fahrbahn überqueren. Die Radfahrampel soll dabei rotes Licht gezeigt haben. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer und beide Männer wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert. Der Motorradfahrer erlitt Kopfverletzungen, Prellungen, Schürfwunden sowie eine Verletzung an der Hüfte und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde in einem Rettungswagen am Unfallort behandelt und anschließend wieder entlassen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.