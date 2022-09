Nr. 1821

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall in den Ortsteil Plänterwald gerufen. Eine 42-Jährige befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 11.50 Uhr die Kiefholzstraße in Richtung Südostallee mit einem Lastwagen samt Anhänger. Beim Rechtsabbiegen in den Dammweg übersah sie eine Radfahrerin. Die 58-Jährige kam zwischen die Zugmaschine und den Anhänger und stürzte. Dabei geriet ihr rechter Arm unter einen Reifen und wurde überrollt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war während der Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).