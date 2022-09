Brand auf Autohandelsplatz

Nr. 1776

Gestern Mittag brannten mehrere Fahrzeuge und Container auf einem Autohandelsplatz in Mariendorf aus. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 52-Jähriger gegen 13 Uhr versucht haben, auf dem Gelände in der Ullsteinstraße ein Kraftfahrzeug älteren Baujahrs zu starten, als dieses unvermittelt in Brand geriet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr griffen die Flammen bereits auf weitere zwölf Fahrzeuge sowie drei umstehende Baucontainer, Büro- und Lagerräume und gelagerte Reifen über. Aufgrund der darin abgestellten Gefahrstoffe kam es auch zu mehreren kleineren Verpuffungen und Explosionen. Verletzt wurde niemand. Die Ullsteinstraße war für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Mariendorfer Damm, Volkmarstraße und Colditzstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.